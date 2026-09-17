A greve dos Correios, iniciada na última quinta-feira (10), tem deixado consumidores e pequenos comerciantes sem uma previsão definida para o recebimento de encomendas. Relatos obtidos pela reportagem indicam que alguns objetos já passaram do prazo de entrega, permanecem sem novas atualizações no sistema de rastreamento e também enfrentam dificuldades em solicitações de reembolso do frete.\nUm dos casos é o de Mariana Greco Mantovani, 20, responsável pelo perfil Sweet Wishes Store, no Instagram. Ela trabalha com a importação e venda de bonecas e outros produtos colecionáveis, incluindo itens de Monster High, Funko e cartas de Pokémon. De acordo com Mariana, atualmente há duas caixas paradas desde o começo do mês, reunindo aproximadamente oito pedidos de clientes.\nEm nota, os Correios informaram que, dentro do Plano de Continuidade de Negócios, as cargas postais estão sendo redistribuídas de acordo com a demanda, com o objetivo de garantir o processamento e a entrega dos objetos.