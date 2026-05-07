Os tocantinenses economizaram R$ 11,3 milhões desde dezembro de 2025 com a gratuidade do curso teórico para a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), oferecido pela plataforma CNH do Brasil, do Ministério dos Transportes. No período, 20.175 candidatos passaram pela formação sem custo no estado, segundo o Governo Federal.\nAntes da nova política, o curso teórico, etapa obrigatória do processo de habilitação, custava, em média, R$ 560,83 no Tocantins. A medida reduziu os custos para quem busca a primeira habilitação e ampliou o acesso ao serviço. Em todo o país, a economia já chega a R$ 1,8 bilhão.\nO estudante universitário Johny Dourado está tirando a habilitação na categoria B usando o novo formato. Ele contou que todo o curso teórico foi feito pelo aplicativo.\nSegundo Johny, o pacote contratado com a autoescola custou cerca de R$ 1.900 e incluiu a abertura e o acompanhamento do processo, material de apoio e 20 aulas práticas.