O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) anunciou, nesta quinta-feira (26), um novo reajuste nos benefícios pagos a servidores públicos federais —auxílio-alimentação, assistência pré-escolar e auxílio-saúde.\nO vale-alimentação passará para R$ 1.192, aumento de R$ 17 no benefício. O novo valor deve entrar na folha de abril, com pagamento em maio. De acordo com o governo, o auxílio-alimentação saiu de R$ 458 de 2016 a 2022 para R$ 1.175 em 2025 e, com o reajuste, o aumento acumulado no período é de 160% .\nOs aumentos nos benefícios têm custo estimado de R$ 283 milhões em 2026, valor que, segundo o governo, já está previsto no Orçamento.\nLula cobra em reunião pressa para reagir a Flávio Bolsonaro\nEm Goiás, Lula diz que governo planeja medida para ajudar pessoas endividadas\nKassab crava apoio e lança Laurez Moreira como pré-candidato ao Governo do Tocantins