O governo do Tocantins publicou três portarias com chamamentos públicos para médicos interessados em assinar contrato temporário com a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins para prestar serviço em hospitais públicos. Os salários variam de R$ 7.499,70 até R$ 22.499,10.\nAs publicações estão no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (8). Os chamamentos são para profissionais com os seguintes Registros de Qualificação de Especialista (RQE).\nPediatria\nGinecologia e obstetrícia\nCirurgia geral\nVascular\nUrologia\nOs profissionais interessados devem encaminhar currículo profissional, acompanhado dos documentos comprobatórios necessários ao exercício da função, para o e-mail sestochamamento@gmail.com.\nO valor da remuneração vai depender da quantidade de horas mensais trabalhadas.\nPara jornada de 90 horas mensais, o valor é R$ 7.499,70. Para 180 horas mensais, R$ 14.999,40; e R$ 22.499,10 para jornadas de 270 horas mensais. Para todas as jornadas, são acrescidos percentuais de 8%, 10% ou 12% de insalubridade, além de adicional noturno.