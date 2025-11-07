O governador do Tocantins em exercício, Laurez Moreira (PSD), publicou o decreto de emergência na saúde. No texto, são estabelecidas algumas medidas, como a revisão de contratos, adequação do quadro de pessoal e limitação de novos contratos (veja mais abaixo).\nA publicação, feita no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (6), ocorre após Laurez anunciar uma dívida de R$ 580 milhões da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Conforme o decreto, o estado de emergência é válido por 180 dias.\nEntre as justificativas apresentadas pelo governo está o "desequilíbrio orçamentário e financeiro que compromete a continuidade assistencial do Sistema Estadual de Saúde".\nEntre as medidas adotadas, o governo veda contratações diretas sem motivação apropriada. Veja as demais medidas:\nImplementação de ações de governança, transparência e compliance, com efetiva implantação de auditoria interna e permanente;