O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta terça-feira (9) o decreto que abre caminho para a concessão de garantia da União no empréstimo de R$ 20 bilhões para socorrer os Correios. A medida foi antecipada pela Folha.\nO objetivo é dar respaldo legal ao aval soberano, que, por sua vez, é condição necessária para viabilizar uma operação dessa magnitude para uma companhia estatal em dificuldades.\nAs condições financeiras do empréstimo ainda estão em negociação com os bancos. Uma primeira proposta apresentada por Banco do Brasil, BTG Pactual, Citibank, ABC Brasil e Safra chegou a ser aprovada no conselho de administração dos Correios, mas teve a garantia negada pelo Tesouro, que considerou a taxa de juros muito elevada para uma operação desse tipo.\nO ato permite que uma estatal sob risco de dependência do Tesouro Nacional -isto é, precisar de dinheiro do Orçamento para custear despesas operacionais, incluindo pessoal-- possa apresentar um plano de reestruturação com medidas de ajuste, cujos efeitos financeiros serão considerados na avaliação da capacidade de pagamento.