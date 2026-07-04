O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê o pagamento de um auxílio-emergencial de R$ 3.242, o equivalente a dois salários mínimos, para o pescador que for atingido pelo próximo El Niño.\nOs cálculos foram feitos pelo Ministério da Pesca, com base nos dados da última vez que o fenômeno causou impactos no Norte do Brasil, em 2024.\nA previsão é de que o pagamento seja feito em uma parcela única, para pessoas cadastrados no Ministério do Trabalho, que tenham a pesca como única atividade e vivam em estados e municípios que decretem estado de emergência em razão da seca.\nHoje, o Ministério da Pesca tem mais de 600 mil pescadores cadastrados em sua base de dados para a região Norte do país e estima que todos devem ser afetados de alguma forma.\nAlerta no Tocantins: rios enfrentam seca severa e extrema, aponta monitoramento federal