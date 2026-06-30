O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança nesta terça-feira o Plano Safra 2026-2027. No ramo destinado ao que a gestão classifica como agricultura empresarial, serão R$ 525,1 bilhões em financiamento. Também haverá crédito destinado a produtores familiares, mas a cifra ainda não foi divulgada oficialmente.\nA cerimônia de lançamento será no fim da manhã no Palácio do Planalto. Terá a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Lula está no Paraguai para reunião do Mercosul. Ele retornará para o anúncio voltada à agricultura familiar, no fim da tarde.\nO Plano Safra de 2025-2026 voltado para a agricultura empresarial previa R$ 516 bilhões. O acréscimo de R$ 9 bilhões de um ano para o outro é menor que a inflação de julho de 2025 a maio deste ano, de acordo com a calculadora do Banco Central.