O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou resolução nesta sexta-feira (24) que procura evitar juros muito altos no programa Crédito do Trabalhador, de empréstimos consignados a profissionais contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).\nCriado em 2025 pelo governo Lula para ampliar o acesso de trabalhadores ao crédito bancário em substituição à antiga linha de empréstimo privado, os juros cobrados no Consignado CLT se tornaram um problema para a modalidade e vêm preocupando o governo.\nAposentados começam a receber 13º nesta sexta (24)\nINSS detecta novo consignado irregular operado por Master\nCom o endividamento da população em alta, o Planalto prepara um novo programa de renegociação de dívidas, uma espécie de Desenrola 2.0.\nA portaria não fixa um teto para as taxas, mas cria um método de monitoramento que limita os juros. Será feito um cálculo com base nos juros médios cobrados no mercado, mais um desvio padrão ponderado. Essa taxa média encontrada será usada para comparar as taxas e tentar coibir juros abusivos.