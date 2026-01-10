O governo federal anunciou o primeiro lote de renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em 2026. Os condutores tocantinenses que forem classificados como “bons condutores” poderão renovar o documento sem taxas ou exames.\nA medida foi assinada nesta sexta-feira (9) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e os condutores vão receber uma notificação por meio do aplicativo CNH Digital.\nPara serem classificados como “bons condutores”, os motoristas precisam atender aos seguintes critérios:\nNão ter pontos registrados na CNH nos últimos 12 meses;\nNão ter infrações de trânsito registradas no documento no mesmo período;\nEstarem cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).\nAlém disso, os tocantinenses que tiveram a CNH vencida a partir do dia 10 de dezembro de 2025 passaram a ser incluídos no novo modelo, conforme o governo.