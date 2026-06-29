O governo federal anunciou, nesta segunda-feira (29), o Fies Empreendedor, nova linha de crédito voltada a estudantes que financiaram a graduação pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e mantiveram os pagamentos do financiamento em dia.\nO crédito poderá ser usado para abrir ou ampliar um negócio. Poderão contratar a linha ex-alunos que tenham mantido as últimas 36 parcelas do Fies em dia, sem renegociação nesse período.\nSegundo o governo, a taxa de juros será de 11% ao ano, com limite de até R$ 80 mil para pessoas físicas e R$ 180 mil para pessoas jurídicas.\nBrasil x Japão muda horário de INSS, bancos, lojas e supermercados; veja como fica\nFila do INSS cai a menor patamar desde 2024, e nova presidente vê redução gradual nos próximos meses\nDesemprego fica em 5,6% e tem menor taxa até maio na série histórica