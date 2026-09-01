Um vídeo do ex-ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, no Instagram, repercutiu nas redes sociais ao afirmar que o governo federal não aumentaria o salário dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mesmo após aumentar o salário mínimo. No post, Sachsida, que é atual coordenador do plano econômico da campanha presidencial do candidato Flávio Bolsonaro (PL), cita uma reportagem do Valor Econômico, veiculada em 24 de agosto deste ano, como fonte principal para a alegação.\nSachsida faz uma interpretação equivocada do conteúdo publicado na reportagem, que não afirma que o governo federal deixaria de reajustar o salário de aposentados e pensionistas do INSS quando o salário mínimo aumentar, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja reeleito.\nQuem criou o conteúdo investigado pelo Comprova