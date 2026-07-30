O edital do concurso público da Secretaria Estadual de Saúde foi publicado no Diário Oficial do Tocantins. São ofertadas 5.124 vagas imediatas com salários que variam entre R$ 1,7 mil a R$ 17,7 mil. A banca responsável pela execução do concurso será a Fundação Getúlio Vargas (FGV).\nSegundo o documento, o certame tem prazo de dois anos e por ser prorrogado apenas uma vez, pelo mesmo período. As inscrições começam no dia 10 de agosto e encerram no dia 10 de setembro.\nSeis advogados disputam vaga de desembargador no TO; veja quem são\nSINE oferece 963 vagas de emprego em cidades do Tocantins; veja como se candidatar\nPara os cargos de nível médio, a taxa de inscrição será de R$ 100, e para nível superior, R$ 150. Os candidatos também poderão solicitar isenção. Do total de vagas, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência, 10% para pessoas pretas e pardas, 5% para indígenas e 5% para quilombolas.