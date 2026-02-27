Após dias de desgaste político, a Câmara de Comércio Exterior recuou da decisão de aumentar o imposto de importação de 15 itens de informática e telecomunicações. Produtos como notebooks, placas-mãe, smartphones, roteadores, mouses, memórias e CPUs voltarão a ter as alíquotas vigentes até 5 de fevereiro.\nUma decisão tomada no fim de janeiro elevou o imposto de importação de mais de mil produtos e gerou uma onda de reclamações de associações dos setores de máquinas e de eletroeletrônicos. Na última semana, integrantes do governo já admitiam desgaste com a decisão e acenavam para uma revisão das alíquotas.\nPara alguns, aumentar imposto de celular em um ano eleitoral era um erro de cálculo.\nMinistério vê risco de colapso no setor de carne e defende controlar exportação para a China\nAnvisa expande uso da Cannabis medicinal e deve aprovar cultivo no Brasil