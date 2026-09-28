Uma força-tarefa criada pelos Ministérios da Justiça e da Fazenda derrubou 506 sites com indícios de oferta irregular de apostas no Brasil.\nDe acordo com as pastas, a ação faz parte do monitoramento realizado pelo governo após a entrada em vigor da medida provisória, publicada na sexta-feira (25), que proibiu a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa e jogos online no país.\n"O trabalho busca interromper o acesso a plataformas que operem sem autorização e impedir que novos endereços sejam usados para oferecer apostas ao público brasileiro", afirmam os ministérios em nota.\nO governo também diz ter encontrado anúncios de apostas circulando em plataformas digitais e nas principais redes sociais após a publicação da medida provisória.\nBrasileiros depositaram R$ 221 bi em bets no ano passado, mostram dados da Fazenda