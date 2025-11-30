O governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), cancelou projeto Jovem Trabalhador da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), que atendia cerca de 1.600 pessoas. Um novo programa de formação profissional voltado para jovens e adolescentes deve ser lançado nesta segunda-feira (1º), com 3.500 vagas.\nO programa anterior foi cancelado após o governo do Estado identificar supostos indícios de irregularidades no contrato vigente. Segundo o governo, uma análise técnica encontrou discrepância na quantidade de jovens que frequentavam o trabalho e os que constavam nas planilhas.\nPassageiro morre após se sentir mal em voo e avião faz pouso não programado em PalmasProcesso de impeachment contra prefeito de Colinas é interrompido pela Justiça\nSegundo reportagem da TV Anhanguera, o contrato entre governo e Renapsi foi assinado em 2022, pelo valor de R$ 107 milhões. Várias prorrogações com atualização dos valores foram feitas. A Renapsi informou que cumpriu todas as obrigações contratuais (veja nota abaixo).