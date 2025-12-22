O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) autorizou a contratação de 39.108 pessoas para a realização dos Censos agropecuário, florestal, aquícola e da população em situação de rua pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\nAs contratações serão feitas por meio de processos seletivos que o IBGE irá divulgar em seus canais oficiais em até seis meses, contados desde o dia 17, quando foi publicada a autorização. As vagas costumam ficar disponíveis pelo site www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco.html.\nAções afirmativas para políticas de reserva de vagas deverão ser asseguradas em todas as etapas do certame, segundo o MGI. A remuneração poderá ser definida pelo IBGE, desde que respeitados os critérios legais de cada cargo.\nFunções envolvem desde planejamento técnico até coleta, supervisão e processamento das informações em todo o país.