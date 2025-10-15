Reuniões sobre a necessidade de mais reuniões, criação de apresentações com slides que ninguém lê, teleconferências para determinar tarefas que não precisam ser realizadas. E pessoas que não sabem explicar bem suas funções em grandes corporações.\nEsse é o cenário non sense pintado em uma newsletter escrita na rede social Substack por Alex McCann, escritor britânico e pesquisador do futuro do trabalho que, aos 24 anos, se transformou em porta voz das insatisfações da geração Z com seus empregos.\nNo texto, que viralizou, ele decreta a morte do "emprego corporativo". Em um dos trechos mais comentados, diz que é comum dentro de companhias a identificação de "não problemas" que geram inúmeras (e possivelmente inúteis) reações em cadeia.\n"Analistas analisam, consultores consultam, gerentes de nível médio gerenciam a consulta. Workshops são realizados. Investidores se engajam", afirma. "Meses depois, algo pode acontecer. Geralmente, é um pequeno ajuste que poderia ter sido feito em uma tarde por qualquer um com bom senso."