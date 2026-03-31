A proposta de criação de subsídio para o preço do gás de cozinha deve liberar a Petrobras para ajustar seus preços de venda do produto, que hoje têm elevadas defasagens em relação às cotações internacionais.\nDesde o início da guerra no Irã, a cotação internacional do GLP (gás liquefeito de petróleo) disparou no mercado internacional: segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), a paridade de importação para entrega em Santos saltou 60%.\nIsso significa que importadores do produto estariam pagando hoje um valor 60% superior ao que pagaram na semana anterior ao início do conflito. O Brasil depende de importações para abastecer 20% do mercado de gás de cozinha. A Petrobras é a maior importadora.\nGoverno propõe subsídio extra de R$ 1,20 na importação do diesel, custeado por União e estados