Congresso Nacional (Antônio Cruz/Agência Brasil)\nO debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 ganhou força no Congresso Nacional em 2026 e reacendeu discussões sobre saúde mental, produtividade e impacto econômico. Ao mesmo tempo, uma atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) passou a exigir que empresas adotem medidas formais para identificar e gerenciar riscos psicossociais no ambiente de trabalho.\nA combinação das duas mudanças coloca a saúde mental no centro das relações trabalhistas no país. Para especialistas, a discussão ultrapassa a jornada semanal e envolve a qualidade das condições de trabalho oferecidas aos empregados.\nSegundo o advogado e professor de Direito do Trabalho Alexandre Leonel Ferreira, o modelo de seis dias de trabalho para um de descanso gera impactos diretos na saúde física e emocional do trabalhador.