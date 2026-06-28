BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A fila do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) caiu pelo quarto mês seguido e chegou nesta quinta-feira (25) a 1,9 milhão de pedidos, segundo antecipou à Folha de S.Paulo a nova presidente do órgão, Ana Cristina Silveira. É o mais baixo patamar desde outubro de 2024.\nEm sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo, em abril, ela disse esperar que o estoque de requerimentos em espera siga em queda gradual nos próximos meses e afirmou que o governo busca ferramentas para tornar a regularização mais duradoura.\nEsse deve ser um dos principais desafios dela à frente do órgão, que nos últimos anos impôs aos segurados oscilações significativas no tempo de espera por um benefício e no tamanho da fila —variações que acompanharam o ciclo político.\nApós a digitalização dos serviços do INSS, a fila teve um de seus picos em 2021, terceiro ano de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que determinou a aceleração das concessões ao longo de 2022, ano eleitoral.