A realização do 20º Festival Gastronômico de Taquaruçu deve movimentar a economia de Palmas durante os quatro dias de programação. Segundo a Prefeitura, a expectativa é receber mais de 200 mil visitantes no distrito, entre os dias 3 e 6 de setembro. Além da gastronomia e das atrações musicais, o evento deve aumentar a circulação de pessoas em setores como hotelaria, restaurantes, bares, comércio e serviços.\nA movimentação econômica começa antes mesmo da abertura oficial do festival. Em Taquaruçu, empresários do setor turístico já registram aumento na procura por hospedagens e serviços. De acordo com a Prefeitura, a expectativa da rede hoteleira é de alta ocupação durante o período do evento.\nO impacto também alcança empreendedores que trabalham diretamente com alimentação, comércio e turismo. Restaurantes, mercearias, atrativos turísticos e outros estabelecimentos do distrito devem receber um fluxo maior de consumidores durante a programação. Dados apresentados pela Secretaria Municipal de Turismo apontam que o festival movimentou cerca de R$ 10 milhões em 2025. A estimativa considera a circulação financeira gerada durante o período do evento e demonstra o peso do FGT para a economia local.