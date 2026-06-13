As mensagens enviadas por engano pelo Nubank nesta sexta-feira (12), que diziam que o banco digital havia sido encerrado, tiveram origem em um sistema usado para avisar clientes sobre a liquidação pelo Banco Central de instituições financeiras nas quais eles possuem investimentos.\nO Nubank disse em nota neste sábado (13) que um desenvolvedor acionou por engano esse sistema e, como não havia um banco real vinculado ao fluxo de comunicação, o nome do Nubank apareceu como preenchimento padrão (leia a nota na íntegra no final do texto).\nFuncionários da instituição financeira ouvidos sob condição de anonimato disseram que o erro surgiu na equipe responsável pela comunicação do banco com os clientes, da qual o desenvolvedor mencionado pelo Nubank faz parte.\nTrocas de mensagens vistas pela Folha indicam que pode ter ocorrido um problema de automação do sistema, que é operado com inteligência artificial e pode ter preenchido o nome Nubank. Essas mensagens vistas pela reportagem estavam em um canal do Slack do banco digital voltado à discussão de falhas. Na noite de sexta, havia 217 respostas. O Nubank não comentou essa informação sobre a potencial falha relacionada a IA.