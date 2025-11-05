Grupo de quebradeiras de coco babaçu retornando após trabalho conjunto (Joana Moncau/ActionAid)\nÀs vésperas de sediar a COP30, o Brasil enfrenta uma contradição no Matopiba, região formada pelo estado do Tocantins e partes dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. Enquanto o país busca protagonismo climático, o avanço financiado do agronegócio ameaça o Cerrado e comunidades tradicionais. Um relatório da ActionAid Brasil detalha os impactos do desmatamento e do uso de agrotóxicos sobre agricultores familiares e quebradeiras de coco babaçu.\nA pesquisa foca nos impactos e nas ameaças sofridos pelas quebradeiras de coco babaçu, que incluem graves intimidações territoriais e, há pelo menos três anos, ataques químicos ao solo das regiões onde vivem as mulheres extrativistas. Além disso, o estudo analisa a relação entre os investimentos de grandes instituições financeiras em empresas agrícolas e o agravamento da crise climática.