A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (16) o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa em nova fase da operação Compliance Zero, que investiga irregularidades na atuação da instituição para comprar o Banco Master, de Daniel Vorcaro.\nCosta é investigado por seu papel na tentativa de compra do Master pelo BRB e na compra de carteiras oferecidas pelo banco de Vorcaro, além das operações em que o banqueiro e seus associados se tornaram acionistas do Banco de Brasília.\nA defesa do ex-presidente do BRB foi procurada às 6h45 por WhatsApp para comentar a prisão, mas ainda não se manifestou.\nAlém do ex-diretor, também foi preso o advogado Daniel Monteiro. A investigação aponta que Monteiro redigia contratos fraudulentos e criava um sistema de compliance paralelo no Banco Master.