O estudante que devolveu o PIX de R$ 200 mil após o engano de um empresário já trabalhou como lavrador e na coleta de babaçu. Ao g1, Leandro Pinheiro, de 25 anos, contou sobre sua origem e declarou que a honestidade é um ”legado de família".\nLeandro nasceu na zona rural de Santa Inês (MA) e morou no Mato Grosso antes de chegar a Goiânia, onde mora há cerca de um ano. Segundo ele, a família é humilde e todos trabalhavam como lavradores.\n“A gente sobrevivia com uma renda muito baixa como lavradores, caçando coco babaçu, de onde tirávamos o leite e fazíamos o carvão. Quando lembro, até me dá emoção por ser uma história bem humilde”, destacou.\nLeandro conta que o pai já faleceu, mas deixou um legado de honestidade para ele e mais dois irmãos. Com 17 anos, ele saiu do Maranhão, terminou os estudos no Mato Grosso e continuou trabalhando.