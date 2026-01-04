Recentemente, o Congresso Nacional promulgou emenda constitucional que uniformiza em todo o país a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros com 20 anos ou mais de fabricação. A mudança decorre da Emenda Constitucional 137, com origem na PEC 72/2023, proposta aprovada pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados em dois turnos de votação.\nA norma altera o artigo 155 da Constituição Federal e implanta a imunidade tributária do IPVA para veículos terrestres de uso particular, a exemplo de carros de passeio, caminhonetes e veículos mistos com 20 anos de fabricação. A regra também estende a isenção a ônibus, micro-ônibus, reboques e semirreboques, conforme revisão de redação no Senado.\nA mudança uniformiza a obrigação tributária no país, já que antes os critérios de isenção variavam entre os estados. Em algumas unidades da federação o benefício já existia para carros com duas décadas ou mais, enquanto em outras a redução da base de cobrança ocorria apenas a partir de 30 anos ou sequer constava na legislação local.