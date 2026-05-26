A poucos dias do fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, contribuintes precisam redobrar a atenção para evitar erros que podem gerar pendências com a Receita Federal, atrasar restituições e até resultar em multas. O envio da declaração termina na próxima sexta-feira, 29 de maio.\nEm Goiás, até esta terça-feira (26), 1.149.468 declarações já haviam sido entregues, segundo dados atualizados do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-GO). A expectativa é que aproximadamente 1,4 milhão de contribuintes goianos enviem o documento neste ano, o que significa que centenas de milhares de declarações ainda precisam ser transmitidas nos últimos dias do prazo.\nApesar da praticidade trazida pela declaração pré-preenchida, em entrevistas anteriores ao POPULAR, o auditor fiscal da Receita Federal e supervisor do Imposto de Renda em Goiás, Jorge Martins, alertou que a ferramenta não elimina a necessidade de conferência detalhada das informações. Dados inconsistentes, omissão de renda e falhas no preenchimento continuam sendo os principais fatores que levam contribuintes à malha fina.