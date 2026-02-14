Uma dívida sem relação direta com infrações de trânsito pode resultar na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação em situações específicas. O entendimento parte de decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941, que analisou a legalidade de medidas coercitivas aplicadas para forçar o pagamento de débitos.\nO STF considerou constitucional a possibilidade de suspensão da CNH como meio de cobrança, desde que a medida respeite critérios legais e não ocorra de forma automática. A Corte avaliou que o Código de Processo Civil autoriza o juiz a adotar providências atípicas para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, inclusive em casos de dívidas civis.\nA suspensão da habilitação não se aplica a qualquer situação de inadimplência. O Judiciário precisa analisar o caso concreto e verificar se o devedor possui condições financeiras para quitar o débito e opta por não pagar. A decisão também exige proporcionalidade e fundamentação, com justificativa clara sobre a necessidade da medida.