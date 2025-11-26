Quem investiu mais de R$ 250 mil no Banco Master enfrenta um cenário de espera longa e resultado incerto para recuperar o que excede esse valor, de acordo com especialistas. Esses investidores —estimados em 1% da base da instituição— passam a ser credores quirografários (sem garantia de recebimento) e só serão pagos se sobrarem recursos após o pagamento de dívidas trabalhistas, tributos e créditos com garantias reais.\nO BC (Banco Central) decretou, no dia 18 de novembro, a liquidação do banco, no que deve representar o maior resgaste da história do FGC (Fundo Garantidor de Créditos). Segundo o fundo, as instituições liquidadas do grupo Master possuem uma base estimada de 1,6 milhão de credores com depósitos elegíveis ao pagamento da garantia, que somam aproximadamente R$ 41 bilhões.\nPorém, o FGC impõe um limite de R$ 250 mil a serem ressarcidos por CPF ou CNPJ. Caso o investidor tenha mais que isso em CDBs, LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) ou LFs (Letras Financeiras), o valor excedente entrará na fila de demais credores do banco.