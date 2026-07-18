O tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos poderá ser respondido pelo governo Lula (PT) com a implementação da Lei da Reciprocidade Econômica, conforme aventado por membros do Executivo e pelo próprio presidente nesta semana.\nO dispositivo permite que o país responda com celeridade caso seja submetido a medidas protecionistas que gerem impacto no comércio internacional.\nEntenda em cinco pontos o que é a Lei da Reciprocidade e as possíveis consequências de sua implementação.\nENTENDA A LEI DE RECIPROCIDADE ECONÔMICA EM CINCO PONTOS\nCOMO SURGIU A LEI DE RECIPROCIDADE?\nProposta no começo do ano passado, a Lei da Reciprocidade inicialmente surgiu como um dispositivo que tratava de questões ambientais. O objetivo, segundo o texto original do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), era criar mecanismos para responder às restrições impostas pela União Europeia a produtos brasileiros, no contexto das negociações UE-Mercosul.