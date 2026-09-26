O governo Lula lançou, nesta sexta-feira (25), a terceira fase do Desenrola Brasil, focado em pessoas endividadas, com mudanças em relação às duas versões anteriores do programa. A apresentação ocorreu em São Paulo, a pouco mais de uma semana das eleições presidenciais.\nDessa vez, o governo se propôs a comprar, com desconto, um estoque de dívidas de até R$ 10 mil que estão nos balanços dos bancos. A ideia é negociar, ele mesmo, com endividados e repassar os descontos negociados no atacado com as instituições bancárias. Ao mesmo tempo, liberar os bancos para emprestar mais. Veja detalhes.\nComo vai funcionar?\nO governo prevê fazer um leilão em novembro deste ano para comprar dívidas de até R$ 10 mil que não foram pagas e estão nos balanços dos bancos. Ganha a oferta com o maior desconto na dívida. Esse desconto, segundo o governo, será repassado para os consumidores endividados. O consumidor poderá quitar a dívida ou parcelar o saldo remanescente, com juros. A estimativa do governo é que possa haver um desconto de até 90% nas dívidas.