O governo Trump usou uma investigação sobre trabalho forçado para elevar sua tarifa global de 10% para 12,5% e colocar o comércio com a China no alvo, segundo especialistas ouvidos pela reportagem. A medida foi detalhada em um relatório publicado na madrugada de terça-feira (2).\nCaso os EUA confirmem a medida e também a tarifa de 25% por supostas práticas desleais do Brasil, incluindo o Pix e a pirataria na rua 25 de Março na capital paulista, parte dos produtores brasileiros será alvo de uma sobretaxa total de 37,5%.\nO escritório do representante de Comércio dos EUA (USTR, em inglês) colocou como exceções para as taxas uma lista de produtos com potencial de pressionar ainda mais a inflação dos americanos. Segundo estimativa do governo brasileiro, 21,5% das exportações aos EUA seriam afetadas pelas taxas.