Pela primeira vez a geração mundial de eletricidade vinda de fontes solares e eólicas foi superior à obtida com gás. Em meio a uma crise sem precedentes no mercado de energia, o marco histórico foi atingido em abril, segundo números compilados pela Ember, think tank do setor: 22% do total proveniente das duas modalidades renováveis, contra 20% da de origem fóssil.\nForam 531 TWh (terawatts-hora) gerados com placas solares e torres eólicas contra 477 TWh de usinas a gás. A comparação com abril de 2021 é eloquente. Há cinco anos, o gás foi responsável por uma quantidade semelhante, 476 TWh, enquanto solar e eólica não alcançavam 245 TWh, menos da metade do patamar atual.\nA geração de eletricidade a carvão ainda domina o cenário mundial, com 758 TWh apenas no mês passado, quando os sintomas da eclosão da guerra no Irã, iniciada por EUA e Israel, foram plenamente sentidos pelo mercado global de energia. É o maior choque no setor desde a crise do petróleo dos anos 1970.