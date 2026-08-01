Para melhorar os ganhos, o motorista Fábio Medeiros conta que passou a fazer parte da Cooperativa dos Trabalhadores por Aplicativo no Estado de Goiás (Coopgo), que já conta com um aplicativo próprio, onde o profissional só paga 15% dos ganhos. “Só precisamos ampliar o uso do aplicativo, com uma maior adesão dos motoristas e passageiros. Já são quase 500 cooperados trabalhando e estamos crescendo”, informa.\nEles também estão confiantes na melhoria dos ganhos após a aquisição de carros elétricos, que serão financiados para os cooperados em condições diferenciadas, inclusive permitindo a compra por motoristas que estejam com crédito negativado, numa parceria com o Sicoob. “A cooperativa vai descontar a parcela e repassar direto para o banco. Com isso, vou poder comprar o carro elétrico e já pensar também na futura casa própria”, acredita.