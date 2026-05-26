A possibilidade do fim da escala 6x1 ainda no segundo semestre deste ano não foi bem recebida por associações empresariais do país, que preveem, entre vários pontos, uma série de impactos financeiros e operacionais e repasse de custo aos clientes.\nNo comércio, a previsão é de impacto operacional e de custos, com a necessidade de ampliar os quadros profissionais em até 20% para manter a operação.\nAs propostas do relator da PEC que prevê o fim da escala 6x1, o deputado Leo Prates (Republicanos-BA), preveem manutenção no limite de jornada em 8 horas diárias, ampliam o descanso semanal obrigatório de um para dois dias —preferencialmente com um deles aos domingos— e proíbem redução salarial, seja nominal ou proporcional.\nMenos domingos, menos sábados, menos vendas, menos comissões e menos renda. Então, o efeito final pode ser exatamente o oposto do discurso de proteção [do trabalhador]", diz Nabil Sahyoun, presidente da Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), que representa mais de 54 mil lojistas.