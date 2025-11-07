As provas da segunda fase do CNU (Concurso Nacional Unificado) serão aplicadas no dia 7 de dezembro, restando exatamente um mês para que os candidatos finalizem os estudos para as provas discursivas e organizem o que levar no dia do exame.\nPara todos os cargos de nível superior, as provas serão aplicadas das 13h às 16h; enquanto candidatos do nível intermediário participarão da segunda fase das 13h às 15h.\nAlém disso, nos cargos de nível superior, a prova discursiva será composta por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, podendo totalizar 45 pontos ao todo. Para os cargos de nível intermediário, a prova será composta por uma redação em formato dissertativo-argumentativo e poderá totalizar 30 pontos.\nAs provas discursivas deverão ser respondidas em até 30 linhas, para cada uma das questões ou redação. Os locais de prova serão informados por meio do cartão de confirmação de inscrição, que será disponilizado no dia 1º de dezembro no site da FGV Conhecimento, banca resposável pela organização da seleção.