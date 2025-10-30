Sabin marca presença no 8º Congresso Tocantinense das Escolas Médicas\nSabin Diagnóstico e Saúde é parceiro do evento (Divulgação/Kiw Assessoria)\nA crescente resistência das bactérias aos antibióticos é um dos maiores desafios da medicina moderna e será tema da palestra “O papel do médico na era pós-antibiótico”, ministrada pelo infectologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, Rafael Nogueira, durante o 8º Congresso Tocantinense das Escolas Médicas (CTEM). O evento acontece de 7 a 9 de novembro deste ano, no Capim Dourado Shopping, em Palmas, reunindo estudantes, professores e profissionais de diversas áreas da saúde. As inscrições podem ser feitas no site do congresso.\nDe acordo com estudo global publicado na revista The Lancet, o mundo poderá registrar mais de 39 milhões de mortes por infecções resistentes a antibióticos até 2050. A pesquisa aponta que as mortes causadas por resistência antimicrobiana devem crescer cerca de 70% nas próximas décadas, em comparação a 2022. As conclusões reforçam o alerta mundial sobre a necessidade de ações urgentes para prevenir o uso inadequado de antibióticos e conter o avanço dessas infecções.