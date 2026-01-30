Schweppes Mixed reforça sua presença no Carnaval com o novo sabor Caipivodka Maracujá\nCom drinks prontos para beber, a marca leva ativações em festas e blocos por todo o Brasil (Divulgação/Coca-Cola Bandeirantes)\nO Carnaval é um dos períodos mais vibrantes e mais intensos do calendário brasileiro. Neste momento, a categoria de drinks prontos ganha ainda mais relevância ao unir praticidade, refrescância e sabor para quem quer aproveitar a festa sem complicações. Presente nos principais polos carnavalescos do país, Schweppes Mixed acompanha o consumidor em diferentes momentos da celebração, dos esquentas aos blocos de rua, passando por festas e camarotes, valorizando a mistura de pessoas, estilos e experiências que marca essa época do ano.\nSprite lança campanha de verão 2026 com ativações nacionais, experiências e novo visual de embalagens