McDonald’s e Trento\n-McDonald’s e Trento (1.3305524)\ncDonald’s e TrentoMcDonald’s e Trento anunciam collab inédita com o McFlurry Trento Bites, sobremesa com farofa crocante de amendoim inspirada nos pedidos dos fãs nas redes sociais. A pré-venda acontece a próxima segunda-feira (1º) pelo app do Méqui, e o produto chega aos restaurantes de todo o Brasil a partir de terça-feira, 2 de setembro.\nPowerade lança novo sabor maça verde - Sour\nMarca lança novo sabor e reforça importância do momento da pausa na prática esportiva (Divulgação/Coca-Cola)\nPowerade lança neste mês de agosto o novo sabor maça verde, batizado de Sour, para todo o mercado brasileiro. O novo produto de edição limitada tem sabor diferenciado caracterizado por uma acidez marcante e foi criado para surpreender o consumidor e acompanhá-lo em seus momentos de pausa durante a prática esportiva.