Santander oferece vagas para assessores de investimentos no Tocantins\nVagas são para atuar na capital, em regime CLT e com contratação imediata (Divulgação/Santander)\nDiante do crescimento na demanda de negócios no Tocantins, o Santander iniciou um novo ciclo de contratações de assessores de investimentos. As vagas fazem parte do Santander AAA, em regime CLT e com contratação imediata, e são para Palmas.\nOs interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. As inscrições para concorrer a vagas do Santander AAA devem ser realizadas na página do banco.\nMcDonald’s inclui nova salada no cardápio\nProduto está disponível para pedidos no balcão, Drive-Thru, Peça e Retire e McDelivery (Divulgação/McDonald’s)\nO McDonald’s passou a oferecer a Salada Mix em todos os restaurantes do Brasil. O novo item é preparado no momento do pedido e pode ser servido com frango crispy ou hambúrguer de carne bovina.