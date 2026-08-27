Schweppes inaugura nova fase da marca com campanha que reforça o consumo para além da mixologia\nMarca reforça posicionamento premium, apresenta sua nova identidade visual e amplia estratégia para novas ocasiões de consumo (Divulgação/Coca-Cola)\nSchweppes lança, neste mês de agosto, sua nova campanha que reforça a versatilidade da marca ao destacar diferentes formas de consumo de seu portfólio. A iniciativa reforça as ocasiões de consumo, ao evidenciar que Schweppes também pode ser apreciada em sua forma pura, em diferentes momentos de descontração em casa, para além da mixologia com e sem álcool.\nA campanha acompanha um comportamento cada vez mais presente entre os consumidores, que valorizam momentos de desconexão e socialização dentro de casa, seja assistindo a séries e filmes ou reunindo amigos e familiares. Em sintonia com esse cenário, Schweppes reforça sua presença nessas ocasiões, independente da forma de consumo (direto ou misturado). Sob o conceito "Bom gosto vem com o tempo", a campanha é ancorada no sabor refinado da marca, que existe desde 1783.