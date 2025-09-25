Gerare integra maior grupo de reprodução humana assistida do Brasil\nA Gerare, primeira e única clínica especializada em reprodução humana assistida do Tocantins, acaba de anunciar sua integração ao FertGroup, o maior grupo do setor no Brasil. A decisão representa um marco histórico para a medicina reprodutiva no Norte do país, sendo a primeira unidade do grupo na região e ampliando significativamente o acesso a tratamentos de reprodução assistida de alta complexidade na capital tocantinense.\n-Gerare e FertGroup (1.3316963)\nA parceria promete revolucionar o cenário da medicina reprodutiva na região, oferecendo acesso a novas tecnologias de ponta, protocolos complementares e intercâmbio contínuo de conhecimento com especialistas de todo o país. A Gerare poderá expandir ainda mais seu portfólio de procedimentos, mantendo as características que sempre marcaram seu atendimento diferenciado.