Crescimento das casas inteligentes em Palmas impulsiona mercado imobiliário e ganha destaque em evento exclusivo\n-SAVETHEDATE (1.3402117)\nPalmas será palco de um evento inédito voltado ao setor da construção civil e da arquitetura. O Grupo Eleve-se e a empresa Energia Elétrica vão reunir arquitetos, engenheiros e construtores por meio de um programa de benefícios e parcerias comerciais em um encontro com uma grande empresa de porte nacional, a Margirius, com mais de 70 anos de atuação, desenvolvendo soluções elétricas, transformando inovação em conforto , sendo uma empresa forte em automação residencial, apresentando soluções tecnológicas aplicadas a residências inteligentes.\nA iniciativa, direcionada a profissionais da área, destaca o avanço da automação residencial em Palmas, movimento que já impacta diretamente o mercado imobiliário e o cotidiano da população. O encontro tem como objetivo promover atualização profissional, fomentar o networking e apresentar tendências consolidadas em grandes centros urbanos, que passam a ganhar espaço no Tocantins.