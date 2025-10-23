Latam cresce em Palmas com novos voos semanais\nAeroporto de Palmas (Divulgação/CCR Aeroportos)\nA Latam segue investindo em Palmas para a próxima alta temporada de verão no Brasil. Entre 15 de dezembro de 2025 e 8 de fevereiro de 2026, a companhia ampliou de 17 para 20 a quantidade de voos semanais na rota São Paulo/Guarulhos-Palmas.\nSegundo a assessoria da empresa, a novidade, que vai movimentar a região, tem potencial de atender 52 mil passageiros no período. As passagens aéreas já estão disponíveis em no site da companhia e demais canais de venda.\nEncontro reforça a conscientização sobre a saúde da mulher na Frísia\nAtividade contou com a presença de médicas e enfermeiras do sistema de saúde da prefeitura (Divulgação/Acervo Frísia)\nEm alusão ao Outubro Rosa, a Frísia em Paraíso do Tocantins promoveu, na última segunda-feira (20), um encontro especial dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher, ao cuidado e à valorização do diálogo. Idealizado por colaboradoras da cooperativa, o momento reuniu equipes em uma tarde marcada pela leveza e pela troca de experiências, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.