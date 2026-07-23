Acelerador linear mais tecnológico do Brasil começa a ser instalado em Palmas\nEm novembro de 2025, Rezende e Alves realizaram uma visita técnica à fábrica na China onde o aparelho é construído (Divulgação/Clínica Radioterapia Irradiar)\nA clínica de Radioterapia Irradiar, pioneira no tratamento no Tocantins, inova mais uma vez trazendo para o Estado o acelerador mais tecnológico que irá aprimorar o tratamento oncológico em Palmas e região.\nConforme o médico rádio-oncologista Ismar Rezende, isso significa que os pacientes serão beneficiados com um aparelho que emite mais radiação de forma precisa com menos tempo de tratamento. “De forma bem simples, esse aparelho vai permitir que os pacientes reduzam mais da metade das sessões de radioterapia e oferece mais precisão em atingir somente os tecidos cancerígenos. É importante lembrar que a máquina também faz radiocirurgia ”, destacou.