Coca-Cola lança campanha da Copa do Mundo da FIFA 26\nPromoção “Concorra à sua vaga no jogo” distribuirá milhares de prêmios instantâneos aos consumidores (Divulgação/Coca-Cola)\nA Coca-Cola Brasil anuncia o lançamento de sua nova campanha para a Copa do Mundo da FIFA™ e convida os fãs a abraçarem a empolgante montanha-russa emocional que apenas o maior palco do futebol mundial pode proporcionar. Enquanto inspira os fanáticos pelo futebol a se aquecerem para o maior evento do esporte do mundo, a marca anuncia a promoção “Concorra à sua vaga no jogo” que transformará cada embalagem em uma oportunidade única de vivenciar de perto a Copa do Mundo da FIFA 26™, com prêmios e experiências especiais.\nA partir de 20 de janeiro, fãs por todo o Brasil terão chances de concorrer aos sorteios de ingressos para acompanhar a Copa do Mundo da FIFA 26™, além de televisores, videogames, e milhares de prêmios instantâneos, reforçando a conexão histórica da Coca-Cola com o esporte e com as emoções que movem os torcedores.