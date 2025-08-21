Aura Almas realiza programa para impulsionar a cultura de inovação e soluções colaborativas\nAura Almas realiza programa para impulsionar a cultura de inovação e soluções colaborativas (Aura/Divulgação)\nA Aura, mineradora de ouro e cobre com operação nas Américas, por meio da sua unidade Almas (TO), promoveu o Hackathon Inova Almas, evento que nasceu como desdobramento do Programa Inova, plataforma da mineradora voltada para fomentar ideias e soluções que tragam melhorias no dia a dia das operações. A iniciativa reforça a cultura de inovação da unidade, conectando colaboradores, desafios e soluções de forma colaborativa.\nDurante um período de três semanas, equipes formadas por colaboradores de diferentes áreas trabalharam no desenvolvimento de projetos voltados para solucionar problemas reais da operação, com foco em evitar desperdícios, reduzir retrabalhos e aumentar a eficiência dos processos.