Coca-Cola® é o novo refri do Burger King®\nQuem diria que o BK® poderia ser ainda melhor (Divulgação/Coca-Cola Bandeirantes)\nBurger King®, marca reconhecida pelo seu autêntico sabor de grelhado no fogo como churrasco, oficializa a chegada da Coca-Cola® ao seu portfólio de bebidas. A mudança será implementada de forma faseada, começando pela oferta de latas, com a previsão de 100% das lojas operarem com o portfólio no sistema de Free Refill, tradicional da marca.\nA mudança não se limita apenas ao refrigerante de cola mais famoso do mundo. A parceria traz o portfólio robusto da The Coca-Cola Company para as unidades do BK®, oferecendo opções para diferentes jornadas de consumo e perfis de paladar. Além da Coca-Cola® (versões Original e Sem Açúcar), os clientes poderão harmonizar seus combos com Fanta (Guaraná e Laranja) e Sprite, garantindo a combinação perfeita para cada escolha do cardápio. A depender da região, os consumidores encontrarão outras opções ao invés da Fanta Guaraná.