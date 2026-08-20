MedPrev celebra 15 anos com palestra de Ana Hickmann sobre liderança feminina e propósito em Palmas\nA MedPrev chega aos 15 anos de atuação em Palmas com o encontro “Liderança Feminina e Propósito”, que será realizado no dia 22 de agosto de 2026, no Hotel Girassol Plaza. A programação contará com a participação da empresária e comunicadora Ana Hickmann; da empresária e CEO da Medprev Giovana Pires; da influenciadora e empresária, Ana Paula Castilho e da advogada do Caso Gustavo, Dra. Stella Bueno.\nO evento faz parte da programação do Agosto Lilás, data que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e o enfrentamento à violência de gênero, incentivando a denúncia de agressões físicas, psicológicas, sexuais, morais e patrimoniais. O encontro reunirá mulheres de diferentes áreas para discutir protagonismo feminino, empreendedorismo e os desafios enfrentados pelas mulheres, com a participação de autoridades do Judiciário, parceiros da MedPrev e convidados.